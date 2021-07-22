Россия начала евросезон с крупной победы

«Сочи» разгромил «Кешлю» в Лиге конференций.

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«Сочи» потерял несколько игроков в межсезонье, но появились и новички, которых главный тренер Владимир Федотов выпустил с первых минут в матче Лиги конференций с «Кешлёй»: Барач и Родригао составили с Прохиным тройку центральных защитников, а бразилец ещё и вошёл в историю клуба.

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Первый гол «Сочи» в еврокубках

Сочинцы как хозяева поля сразу взяли мяч под контроль и начали навязывать сопернику свой футбол. Команда Федотова быстро нашла путь к воротам «Кешли» и на 10-й минуте открыла счёт. Автором первого гола в еврокубках в истории «Сочи» стал новичок Родригао. Нобоа от угла поля выполнил подачу в штрафную, откуда бразилец из борьбы головой направил мяч в угол ворот. К сожалению, первый гол никто из болельщиков не увидел вживую — играть со зрителями запретили. На пустом «Фиште» царило молчание. Второй гол в истории клуба в Лиге конференций мог забить сам Нобоа, но после удара со штрафного мяч прошёл мимо створа.

Дальше случилась неприятность. Юсупов не смог справиться с болью после полученного на первых минутах повреждения и по истечении получаса игры отправился отдыхать — его заменил Терехов. Кажется, «Сочи» идеально отработал стандарты на тренировочных сборах. На протяжении первых 45 минут хозяева создавали угрозы у чужих ворот, не только используя оба фланга, но и ища путь через угловые и штрафные удары.

На 30-й минуте Нобоа пытался закрутить мяч в ворота и почти закрутил, однако вратарь «Кешли» не позволил состояться голу! Через несколько мгновений голкипер гостей Намашко (он когда-то играл за «Кубань») парировал удар Барача. Хорватский защитник вообще не давал покоя обороне соперника. На 41-й минуте после очередной подачи Нобоа с углового выиграл верх и пробил головой — мяч угодил в штангу.

Пенальти Нобоа и третий гол от Барсова

По первым нескольким минутам второго тайма стало понятно, что «Сочи» должен победить, несмотря на минимальную разницу в счёте. Команда Федотова обосновалась на чужой половине поля, а «Кешля» даже не пыталась выбегать к воротам Заболотного на контратаках. Постоянным давлением и игрой у ворот гостей сочинцы, в конце концов, заставили защитников азербайджанского клуба сфолить на пенальти. Бурмистров забрался в штрафную и готов был нанести удар, но получил от Божовича по ногам. Нобоа с «точки» пробил в левый от себя угол — мяч от рук вратаря, угадавшего направление удара, залетел в сетку.

После второго гола «Сочи» гости всё же пошли в атаку, но их хватило ненадолго. В последние десять минут команда Федотова сделала счёт разгромным. Бурмистров по центру разогнал атаку, далее сделал пас на правый край штрафной, откуда Нобоа исполнил мягкий навес к линии вратарской на Барсова. Форвард головой подрезал мяч в угол ворот — 3:0! Более того, на 88-й минуте идеальный шанс забить четвёртый мяч был у Попова, но он не смог воспользоваться ошибкой Намашко.