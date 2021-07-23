Футболист отпраздновал гол прыжком в мусорку

Полузащитник чилийского «Магальянеса» Мигель Орельяна отпраздновал гол прыжком в мусорку. Видео доступно в Twitter-аккаунте Goal.com.

Футболист забил на 87-й минуте матча против «Фернандес Виаль», сделав счет 2:1 в пользу своей команды. После этого он побежал в сторону подтрибунного помещения, где стоял высокий мусорный бак, и запрыгнул в него. Там игрок просидел несколько секунд.

«Магальянес» и «Фернандес Виаль» встречались в рамках второго по силе дивизиона чемпионата Чили. «Магальянес» после 11 туров располагается на 11-м месте в турнирной таблице с 13 очками. Лидирует «Кокимбо Унидо» с 20 очками.