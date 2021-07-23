24 июля в матче 1-го тура РПЛ сыграют «Рубин» и «Спартак». Кто начнёт сезон на хорошей волне? Спартаковцы разгромили соперника в предсезонной игре, но сейчас ответственность будет совсем на другом уровне. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Рубин» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч РПЛ 24 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

23 июля пройдет матч 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 19:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния гостей. Сделать ставку на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2.23, что соответствует 43% вероятности. Успех «Рубина» аналитики оценили коэффициентом 3.40 (29%), ничья в основное время идёт за 3.50 (28%).

Эксперты не ждут высокой результативности в матче РПЛ «Рубин» — «Спартак». Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно за 1.85, а на тотал больше 2.5 ставят за 1.95. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Рубин» — «Спартак»: какие делать ставки на матч РПЛ 24 июля

Совсем недавно эти команды встречались в рамках предсезонного турнира. «Спартак» победил 4:0 - неожиданно и очень уверенно. Многие даже засомневались в том, что красно-белые получают достаточные физические нагрузки. Но дело, скорее всего, не в этом. Вероятнее, что, как заметил Леонид Федун после матча, «Рубин» поддавался. Цели победить не было, раскрывать карты перед игрой первого тура Леонид Слуцкий не захотел.

До сих пор непонятно, будут ли на игре болельщики. Если нет, то, как ни парадоксально, это будет большей потерей для гостей: выезд в Казань всегда собирает много болельщиков «Спартака» на трибунах. Впрочем, в любом случае дебютный матч Руя Витории в России не будет легким. Хотя, кажется, футболисты на этом этапе действительно получают удовольствие от того стиля, который прививает им португалец.

Чего ждать от этой встречи? Рекомендуем ставку на ТБ 2.5 гола, даже несмотря на то что букмекеры в это не слишком верят. И дело тут даже не в недавней личной встрече, а в том, что и тот, и другой тренеры прививают своим командам комбинационный стиль. К тому же в столице Татарстана спала жара и играть будет очень приятно. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.95.

Если говорить об исходе матча, то все же ближе к победе на бумаге «Спартак». Москвичи сейчас на очень хорошей волне и сбить с нее красно-белых Слуцкому и компании будет непросто. Тем более, что незадолго до матча «Рубин» лишился центрального защитника Карла Старфельта. Его продали в «Селтик». Такой легкой победы, как в предсезонном матче, конечно, не будет, но ставка на победу «Спартака» в первом туре оправдана. БК «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 2.23.