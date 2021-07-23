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Лунёв не пропустил в дебютном матче за «Байер»

Чемпионат.comиещё 5
1 час назад

Сегодня, 23 июля, леверкузенский «Байер» встретился с «Фрайбургом» в товарищеском матче. Игра завершилась со счётом 0:0.

Лунев успешно дебютировал за "Байер"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоит отметить, что российский голкипер Андрей Лунёв начал матч на скамейке запасных, но в перерыве заменил Лукаша Градецки. Лунёв провёл в воротах весь второй тайм и не пропустил.

Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020 экс-голкипер «Зенита» не попал. В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии. В июле «фармацевты» объявили о подписании Лунёва.

Футбол,Андрей Лунев,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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