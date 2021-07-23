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Стали известны детали соглашения РФС с Карпиным

Евро-футбол.Ру
1 час назад

Стали известны детали соглашения, заключенного Российским футбольным союзом с Валерием Карпиным.

Карпин совместит работу в сборной и клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Контракт с Валерием Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года и будет действителен до 31 декабря 2021, с опцией продления. Тренер совместит работу в национальной команде и «Ростове».

Как сообщает телеграм-канал Футбольный Биги, РФС также рассматривал кандидатуру Штефана Кунца, однако с ним договориться не удалось из-за различий в желаемой продолжительности контракта. В РФС не хотели заключать с тренером соглашение на 4 года с неустойкой в случае увольнения. Кунц, наоборот, не желал заключать контракт на короткий срок. Именно это стало главным мотивом назначения в сборную Валерия Карпина.

Футбол,Валерий Карпин,РФС,
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