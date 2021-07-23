Уткин назвал ошибкой назначение Карпина наставником сборной

Назначение Валерия Карпина на должность нового главного тренера сборной России является ошибкой. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказал спортивный комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва» Сергей Киселев / АГН «Москва»

Заслуженный мастер спорта России Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу 23 июля. Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ближайшие полгода 52-летний Карпин будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе «Ростов».

Уткин отметил, что Карпин является сильным тренером, однако ему сложно будет совмещать работу со сборной и клубом «Ростов».

— Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов. И работа в сборной ему по плечу. Мало того — я бы сказал, эта работа ему органична, — написал Уткин.

Он подчеркнул, что данная должность Карпина «сильно не ко времени», а совмещение тренировок в «Ростове» и национальной сборной недопустимо.

Сам Карпин ранее поблагодарил РФС за оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере».

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. РФС принял решение о расторжении контракта совместно с бывшим тренером. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.