Романцев назвал смелым решение Карпина возглавить сборную

«Важно, чтобы люди взяли на себя часть его работы. Думаю, ему это удастся, никуда не денешься. Я сам работал на двух работах — в «Спартаке» и в сборной. И мне было ужасно тяжело. Но даже при этом, уверен, мне было легче, чем будет ему. У меня почти вся сборная была «Спартаком». Валере будет сложнее. А еще я хотел бы восхититься мужеством Валеры и откровенной смелостью. Все-таки он берет команду, которая не находится на подъёме. Сборная России сейчас, наоборот, в яме. Тут реально надо иметь большое мужество», — добавил Романцев, подчеркнув, что верит в то, что Карпину удастся вывести сборную на чемпионат мира.