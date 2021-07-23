Дриусси может покинуть «Зенит» бесплатно

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси близок к расторжению контракта с петербургским клубом. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур.

Фото: РПЛ РПЛ

По данным источника, аргентинец ведет переговоры с руководством сине-бело-голубых о расторжении контракта.

В услугах форварда заинтересован «Фенербахче». Дриусси же активно обсуждает переход с представителями «Ривер Плейт».

В декабре Дриусси выражал недовольство своим положением в российской команде.

Контракт Себастьяна Дриусси с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Трансфермаркт оценивает стоимость игрока в 7,5 млн. евро.

Аргентинец выступает за «Зенит» июля 2017 года. В петербургский клуб нападающий перешел именно из «Ривер Плейта», чьим воспитанником и является.

В составе сине-бело-голубых футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны.