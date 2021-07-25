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"Спартак" выдал худший старт в РПЛ за десять лет

Газета.Ruиещё 10
1 час назад

Казанский «Рубин» обыграл московский «Спартак» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Спартак" выдал худший старт в РПЛ за десять лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча, прошедшая на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Леонида Слуцкого.

Впервые за десять лет красно-белые начали сезон в чемпионате России с поражения, выдав таким образом худший старт в РПЛ за это время.

Напомним, что единственный мяч в составе победителей на 49-й минуте забил Илья Самошников.

В следующем туре подопечные Руя Витории встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 30 июля. Команды выйдут на поле «Солидарность Арены» в 20.00 по московскому времени.

«Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом». Команды выйдут на поле 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

РПЛ. 1-й тур

«Рубин» — «Спартак» — 1:0

Гол: 1:0 — Самошников, 49.

Ранее тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий признал, что победа над «Спартаком» не по игре.

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