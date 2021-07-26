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Олимпиада-2020

Президент РФС отказался озвучивать стоимость контракта с Карпиным

BFM.RU
32 минуты назад

Российский футбольный союз (РФС) не разглашает финансовые условия контракта с новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Однако вопрос денег не стоял на первом месте при подписании соглашения, пишет ТАСС.

Глава РФС отказался озвучивать стоимость контракта с Карпиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Финансовый вопрос был последним, который был у нас в повестке. Этот вопрос был не самым важным — важен вопрос готовности, желания кандидата на должность главного тренера занять этот пост», — заявил президент РФС Александр Дюков.

О назначении Карпина РФС объявил 23 июля. Контракт с ним действует до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ранее некоторые СМИ утверждали, что новый тренер футбольной сборной получит 700 тысяч евро.

Футбол,Александр Дюков,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,ИТАР-ТАСС,
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