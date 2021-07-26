Глава РФС отказался озвучивать стоимость контракта с Карпиным

Российский футбольный союз (РФС) не разглашает финансовые условия контракта с новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Однако вопрос денег не стоял на первом месте при подписании соглашения, пишет ТАСС.
«Финансовый вопрос был последним, который был у нас в повестке. Этот вопрос был не самым важным — важен вопрос готовности, желания кандидата на должность главного тренера занять этот пост», — заявил президент РФС Александр Дюков.
О назначении Карпина РФС объявил 23 июля. Контракт с ним действует до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ранее некоторые СМИ утверждали, что новый тренер футбольной сборной получит 700 тысяч евро.