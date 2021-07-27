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Олимпиада-2020

В Аргентине решили назначать судей необычным образом

Спорт-Экспресс
24 минуты назад

Президент футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа распорядился назначать арбитров на все турниры с помощью жеребьевки. Она будет проводиться по вторникам в офисе ассоциации. Каждый раз будет назначаться судья, которому доверят вытаскивать шары.

В Аргентине решили назначать судей необычным образом
Фото:  ТАСС, Сергей Савостьянов ТАСС, Сергей Савостьянов

Жеребьевки планируется транслировать впрямую на аккаунтах в Facebook и Instagram. Когда снимут ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, на них смогут присутствовать журналисты, аккредитованные при федерации.

Подобное практиковалось и в российском футболе, когда судей назначали на игры чемпионата России с помощью жребия. Эти мероприятия регулярно проходили в пресс-центре стадиона в Лужниках. Но достаточно быстро от такой практики отказались.

Футбол,Клаудио Тапиа,
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