"Байер" перенес тренировку в помещение из-за взрыва на заводе в Леверкузене

"Байер", за который выступает россиянин Андрей Лунев, перенес тренировку команды в помещение из-за взрыва на предприятии, расположенном в Леверкузене. По данным пресс-службы "Байера", тренировка команды перенесена в закрытое помещение. Причиной стал взрыв в Леверкузене. Из-за небезопасного состояния воздуха было решено провести сегодняшнее занятие в помещении.