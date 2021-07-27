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"Байер" перенес тренировку в помещение из-за взрыва на заводе в Леверкузене

Rusfootball
1 час назад

"Байер", за который выступает россиянин Андрей Лунев, перенес тренировку команды в помещение из-за взрыва на предприятии, расположенном в Леверкузене. По данным пресс-службы "Байера", тренировка команды перенесена в закрытое помещение. Причиной стал взрыв в Леверкузене. Из-за небезопасного состояния воздуха было решено провести сегодняшнее занятие в помещении.

"Байер" перенес тренировку в помещение из-за взрыва на заводе в Леверкузене
Фото: InstagramInstagram

СМИ сообщают, что взрыв произошел на химическом заводе.

Напомним, что за "Байер" выступает российский голкипер Андрей Лунев. Он пополнил состав команды нынешним летом на правах свободного агента. До этого у Лунева истек срок действия контракта с "Зенитом".

Футбол,Андрей Лунев,Зенит,
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