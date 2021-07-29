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Почеттино высказался о будущем Мбаппе

Soccer Newsиещё 2
1 час назад

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино отреагировал на слухи о том, что Килиан Мбаппе сообщил ему о желании покинуть клуб.

Почеттино высказался о будущем Мбаппе
Фото: InstagramInstagram

"С Мбаппе понятно лишь то, что у него еще год по контракту. Он в команде, и мы будем относиться к нему так же, как к игрокам с контрактами на пять лет. Любая ситуация может развиваться тем или иным образом, такими вопросами занимаются на другом уровне. Однако на спортивном уровне это ничего не меняет. Главное, чтобы Мбаппе продолжал работать так, как сейчас, чтобы оставался лучшим. тогда проблем не будет.

Говорил ли он мне о намерении уйти? Это личные разговоры. Однако Килиан мне ничего такого не говорил. Я не живу в мире фантазий. Я не думаю о том, что может или не может случиться. У него еще год по контракту - такова реальность. Сейчас он наш футболист, относиться к нему мы будем соответствующе", - приводит слова Почеттино Le Parisien.

Футбол,Le Parisien,
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