Почеттино высказался о будущем Мбаппе

"С Мбаппе понятно лишь то, что у него еще год по контракту. Он в команде, и мы будем относиться к нему так же, как к игрокам с контрактами на пять лет. Любая ситуация может развиваться тем или иным образом, такими вопросами занимаются на другом уровне. Однако на спортивном уровне это ничего не меняет. Главное, чтобы Мбаппе продолжал работать так, как сейчас, чтобы оставался лучшим. тогда проблем не будет.