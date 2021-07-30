Основатели Суперлиги выступили против монополии УЕФА в европейском футболе

Мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус» выступили с совместным заявлением относительно проекта Суперлиги. Текст доступен на сайтах клубов.

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Клубы-основатели Суперлиги выступили против монополии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в европейском футболе. В заявлении отмечается, что Мадридский суд обязал УЕФА прекратить преследование клубов-основателей Суперлиги — дисциплинарные разбирательства и наложенные санкции (в частности, и возможное исключение из турниров). Сам союз был подвергнут критике за неадекватную реализацию финансового фейр-плей.

«Мы осознаем, что некоторые положения нашего проекта следует пересмотреть и реализовать на основе консенсуса. Однако мы по-прежнему убеждены в успехе Суперлиги, которая должна соответствовать законам Европейского союза», — говорится в заявлении.

В июне сообщалось, что УЕФА допускает возможное исключение из еврокубков клубов, связанных с проектом Суперлиги. Дисциплинарные дела в отношение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» были возбуждены еще в мае.