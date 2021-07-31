Крыховяк перешёл в «Краснодар»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подписал контракт с «Краснодаром» на три года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Скоро о переходе будет объявлено официально.

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Ранее стало известно, что Крыховяк имел четыре предложения от различных клубов, но именно предложение «Краснодара» максимально устроило полузащитника. Ранее стало известно, что Крыховяк не примет участие в дерби против ЦСКА, которое пройдёт сегодня, 31 июля.