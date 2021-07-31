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Крыховяк перешёл в «Краснодар»

Чемпионат.comиещё 12
1 час назад

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подписал контракт с «Краснодаром» на три года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Скоро о переходе будет объявлено официально.

Крыховяк перешёл в «Краснодар»
Фото: ТАССТАСС

Ранее стало известно, что Крыховяк имел четыре предложения от различных клубов, но именно предложение «Краснодара» максимально устроило полузащитника. Ранее стало известно, что Крыховяк не примет участие в дерби против ЦСКА, которое пройдёт сегодня, 31 июля.

Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи. С 2008 года Крыховяк вызывается в национальную команду Польши.

Футбол,Гжегож Крыховяк,Локомотив,ЦСКА,
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