16-летний игрок "Аякса" Ноа Гессер погиб в ДТП

Голландский футбольный клуб "Аякс" сообщил о трагическом происшествии, случившемся вечером 30 июля. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 16-летний нападающий амстердамцев Ноа Гессер. Вместе с ним в машине находился 18-летний брат, он также не выжил. В наступающем сезоне Гессер должен был дебютировать за "Аякс" U-17. Об этом сообщает официальный сайт "Аякса".

Фото: ФК «Аякс» ФК «Аякс»

Автомобиль, в котором ехал Гессер, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси. В результате происшествия также скончался 18-летний брат футболиста. Водитель такси был госпитализирован.

Гессер перешел в "Аякс" из любительского клуба "Альфенс Бойс" в 2018 году и играл за юношескую команду амстердамской команды на позиции нападающего.