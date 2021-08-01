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16-летний игрок "Аякса" погиб в автокатастрофе вместе с 18-летним братом

Газета.Ruиещё 3
46 минут назад

Голландский футбольный клуб "Аякс" сообщил о трагическом происшествии, случившемся вечером 30 июля. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 16-летний нападающий амстердамцев Ноа Гессер. Вместе с ним в машине находился 18-летний брат, он также не выжил. В наступающем сезоне Гессер должен был дебютировать за "Аякс" U-17. Об этом сообщает официальный сайт "Аякса".

16-летний игрок "Аякса" Ноа Гессер погиб в ДТП
Фото: ФК «Аякс»ФК «Аякс»

Автомобиль, в котором ехал Гессер, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси. В результате происшествия также скончался 18-летний брат футболиста. Водитель такси был госпитализирован.

Гессер перешел в "Аякс" из любительского клуба "Альфенс Бойс" в 2018 году и играл за юношескую команду амстердамской команды на позиции нападающего.

Ранее украинский футболист "Прикарпатья-Тепловика" Игорь Цимбалистый погиб в результате полученных травм в ДТП, которое произошло 19 июля в городе Бурштын в Ивано-Франковской области.

Футбол,
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