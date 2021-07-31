Источник: "Манчестер Сити" готов платить Кейну 21 млн евро в год

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн входит в сферу интересов "Манчестер Сити". По сведениям, 28-летний форвард является главной целью для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.
"Манчестер Сити" приступит к осуществлению сделки после подписания из "Астон Виллы" Джека Грилиша, которое состоится в ближайшие дни. Сам Кейн будет получать в "Сити" 21 млн евро в год и подпишет контракт на 5 лет.
Кейн — воспитанник "Тоттенхэма". Форвард сыграл за основную команду "шпор" 336 матчей, в которых забил 221 гол и отдал 47 голевых передач.
Источник: журналист Николо Скира.