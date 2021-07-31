Источник: "Манчестер Сити" готов платить Кейну 21 млн евро в год

"Манчестер Сити" приступит к осуществлению сделки после подписания из "Астон Виллы" Джека Грилиша, которое состоится в ближайшие дни. Сам Кейн будет получать в "Сити" 21 млн евро в год и подпишет контракт на 5 лет.