Бывшая жена Мамаева показала его письмо из «Бутырки»

"Поздравляю тебя с новым 2019 годом. Я хочу только одного: чтобы ты была здорова до 100 лет, и я был бы всегда рядом. С этого момента я обещаю больше никогда в жизни не делать тебе больно! Обещаю, что никогда больше тебя не обману, не изменю и не предам", - написал Мамаев. "Никогда не верьте никому! Письмо от предателя! Читай, Надя!!!" — написала Мамаева.