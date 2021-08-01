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Олимпиада-2020

Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины

Чемпионат.comиещё 26
1 час назад

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покинул свой пост.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины
Фото: ReutersReuters

«Сегодня закончился срок действия моего контракта с Украинской ассоциацией футбола. Я провёл пять лет в сборной. Благодаря тяжёлому труду мы доказали, что можем играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность. Благодарен каждому человеку, который помогал и был вовлечён в дела команды.

Большое спасибо болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что футбол сборной Украины может быть конкурентоспособным и захватывающим. С верой в Украину», — написал Шевченко на своей странице в «Инстаграме».

Шевченко намекнул на возможный уход с поста тренера сборной Украины

Напомним, сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале разгромно проиграли Англии (0:4).

Футбол,Андрей Шевченко,
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