Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины

«Сегодня закончился срок действия моего контракта с Украинской ассоциацией футбола. Я провёл пять лет в сборной. Благодаря тяжёлому труду мы доказали, что можем играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность. Благодарен каждому человеку, который помогал и был вовлечён в дела команды.