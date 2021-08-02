«Спартак» узнал соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб "Спартак" в случае выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет за право выступить в групповой стадии турнира с победителем пары ПСВ (Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Дания). Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

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"Спартаку" для выхода в раунд плей-офф необходимо преодолеть третий отборочный раунд Лиги чемпионов. На этой стадии красно-белые сыграют с португальской "Бенфикой". Первая игра между российской и португальской командами состоится 4 августа в Москве на "Открытие Банк Арене" (начало - в 20:00 мск). Ответная встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе "Да Луж" (22:00 мск).

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 августа, ответные игры - 24 и 25 августа. Начало всех встреч на этой стадии - 22:00 мск. Если по итогам основного времени второго матча победитель не будет выявлен, будут проводиться дополнительное время и, в случае необходимости, серия пенальти. Победители двухматчевых противостояний раунда плей-офф выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, где присоединятся к 26 клубам, у которых есть прямые путевки в основную стадию турнира.