Названа причина ухода Шевченко из сборной Украины

Названа причина ухода главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко из национальной команды. Ее приводит «Чемпионат.com».

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По информации источника, руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) хотело продолжить сотрудничество с тренером, однако не смогло удовлетворить его финансовые запросы. Отмечается, что Шевченко рассчитывал на повышение зарплаты и отказался подписывать новый контракт на прежних условиях. При этом зарплата специалиста составляла более двух миллионов евро в год.

Ранее 1 августа Шевченко объявил о том, что у него истек контракт с УАФ. Он поблагодарил руководство, своих подопечных и болельщиков.