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Названа причина ухода Андрея Шевченко из сборной Украины

Lenta.ru
26 минут назад

Названа причина ухода главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко из национальной команды. Ее приводит «Чемпионат.com».

Названа причина ухода Шевченко из сборной Украины
Фото: ReutersReuters

По информации источника, руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) хотело продолжить сотрудничество с тренером, однако не смогло удовлетворить его финансовые запросы. Отмечается, что Шевченко рассчитывал на повышение зарплаты и отказался подписывать новый контракт на прежних условиях. При этом зарплата специалиста составляла более двух миллионов евро в год.

Ранее 1 августа Шевченко объявил о том, что у него истек контракт с УАФ. Он поблагодарил руководство, своих подопечных и болельщиков.

Под руководством Шевченко сборная Украины добралась до четвертьфинала чемпионата Европы. При этом украинская команда заняла третье место на групповом этапе турнира. Шевченко возглавил сборную страны в июле 2016 года. Он входил в тренерский штаб национальной команды с февраля того же года.

Футбол,Андрей Шевченко,Чемпионат.com,
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