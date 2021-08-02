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Олимпиада-2020

Дзюба попросил забыть о провале на Евро-2020

Газета.Ru
1 час назад

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба обратился к любителям футбола. Он призвал их забыть о провале на Евро-2020, сообщает «Москва 24».

Дзюба попросил забыть о провале на Евро-2020
Фото: ТАССТАСС

Спортсмен рассказал про негативный фон, связанный с неудачным выступлением на чемпионате Европы, при этом он поблагодарил поклонников за переживания и доброту.

«Я снова все тот же. Новый сезон уже стартовал, будем стараться – никаких для нас границ. Попереживали и хватит», – заявил футболист.

Дзюба также попросил фанатов не беспокоиться и порекомендовал им посмотреть сериал «Это мы».

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