Дзюба попросил забыть о провале на Евро-2020

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба обратился к любителям футбола. Он призвал их забыть о провале на Евро-2020, сообщает «Москва 24».

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Спортсмен рассказал про негативный фон, связанный с неудачным выступлением на чемпионате Европы, при этом он поблагодарил поклонников за переживания и доброту.

«Я снова все тот же. Новый сезон уже стартовал, будем стараться – никаких для нас границ. Попереживали и хватит», – заявил футболист.