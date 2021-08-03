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В России начали рассматривать первое дело о договорном матче

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
24 минуты назад

Первое в России уголовное дело о договорном матче между командами из Новороссийска и Ростовской области рассмотрит районный суд Воронежа, соответствующее решение принял Верховный суд РФ.

В России рассмотрят первое уголовное дело о договорном матче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заявление об изменении подсудности удовлетворено. Определено, что уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Воронежа», – сообщили РИА «Новости» в суде.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что указанный матч состоялся в мае 2019 года матч между командами «Чайка» и «Черноморец» третьей лиги чемпионата России по футболу.

По данным следствия, тренер «Черноморца» Хазрет Дышеков убедил шестерых игроков (Алексея Кузнецова, Даниила Лезгинцева, Анатолия Пуляева, Станислава Резникова, Максима Швагирева и Ивана Юдина) своей команды «отказаться от спортивной борьбы» и «сдать» матч за 500 тыс. рублей.

По заключению технического комитета Российского футбольного союза, игроки во время матча лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. Футболисты занимали заведомо неправильные позиции на поле, предоставляя возможность сопернику свободно проводить атаки. «Чайка» победила со счетом 3:1.

Футбол,РПЛ,Даниил Лезгинцев,Хазрет Дышеков,Максим Швагирев,Анатолий Пуляев,Станислав Резников,Иван Юдин,Алексей Кузнецов,Ирина Волк,РФС,МВД,РИА Новости,
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