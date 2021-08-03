В России рассмотрят первое уголовное дело о договорном матче

Первое в России уголовное дело о договорном матче между командами из Новороссийска и Ростовской области рассмотрит районный суд Воронежа, соответствующее решение принял Верховный суд РФ.

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«Заявление об изменении подсудности удовлетворено. Определено, что уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Воронежа», – сообщили РИА «Новости» в суде.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что указанный матч состоялся в мае 2019 года матч между командами «Чайка» и «Черноморец» третьей лиги чемпионата России по футболу.