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Стало известно имя тренера, который заменит Карпина в "Ростове"

Газета.Ruиещё 1
45 минут назад

"Ростов" рассматривает кандидатуру наставника молодежной сборной России Михаила Галактионова на пост главного тренера клуба, информирует "Лента.ру".

Карпину нашли замену в "Ростове"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители ростовчан уже связывались с Галактионовым по поводу возможного сотрудничества. Приглашение наставника в "Ростов" рассматривается как часть сделки по приходу Валерия Карпина на тренерский мостик в национальную команду.

Галактионов возглавляет молодежную сборную с 2019 года. Ранее сообщалось, что Валерий Карпин не будет совмещать работу в "Ростове" и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в "Ростове" и национальной команде. 8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Футбол,Михаил Галактионов,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Lenta.ru,
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