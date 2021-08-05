Малафеев прокомментировал уход Карпина из «Ростова»

<p> </p> <div> Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал уход нового главного тренера сборной России Валерия Карпина из «Ростова» после двух поражений на старте сезона в РПЛ. <br> <br> «Безусловно, концентрация только лишь на сборной позволит Валерию Георгиевичу полностью посвятить себя подготовке национальной команды к отборочным матчам. Совмещение таких должностей — тем более на фоне двух поражений на старте РПЛ, с которыми столкнулся „Ростов“ — лишь прибавляло головную боль тренерскому штабу сборной. Трудно загадывать, как все получится, но очевидно, что в этой ситуации надо было принимать четкое решение по своему будущему. Иначе все могло быть еще хуже и для клуба, и для сборной», — сказал Малафеев в интервью Sport24. <br> <br> Валерий Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. Под его руководством желто-синие провели 110 матчей в Премьер-лиге, одержав в них 42 победы, 29 раз сыграв вничью и потерпев 39 поражений.<br> <br> 23 июля 52-летний специалист подписал контракт со сборной России на срок до конца этого года. Он пробыл совместителем всего 10 дней. РФС обозначил главную задачу перед Карпиным — выход на ЧМ-2022.<br> </div> 4 августа стало известно имя преемника Карпина — им стал бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.<br>