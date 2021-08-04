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43-летний Буффон сделал эффектный сейв. Видео

Чемпионат.com
17 минут назад

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон продемонстрировал свои навыки в товарищеском матче с «Сассуоло».

В ходе стремительной атаки соперник прострелил с правого фланга на ход нападающему. Тот был готов замкнуть передачу и поразить ворота, но на удар успел среагировать 43-летний голкипер. Мяч после этого подлетел в воздух, и Джанлуиджи спокойно его поймал. Видео сейва было опубликовано в «твиттере» клуба.

«Парма», несмотря на действия Буффона, по итогу потерпела разгромное поражение — 0:3.

Буффон начинал карьеру в «Парме», а в июле 2001 года стал игроком «Ювентуса», перейдя за 52,8 млн. Спустя 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, вернулся в Турин. Этим летом голкипер свободным агентом перешёл в родную команду.

Футбол,Видео,Джанлуиджи Буффон,
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