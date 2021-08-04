Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон продемонстрировал свои навыки в товарищеском матче с «Сассуоло».

В ходе стремительной атаки соперник прострелил с правого фланга на ход нападающему. Тот был готов замкнуть передачу и поразить ворота, но на удар успел среагировать 43-летний голкипер. Мяч после этого подлетел в воздух, и Джанлуиджи спокойно его поймал. Видео сейва было опубликовано в «твиттере» клуба.

«Парма», несмотря на действия Буффона, по итогу потерпела разгромное поражение — 0:3.