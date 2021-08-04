Семин может заменить Карпина в «Ростове»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин, вероятнее всего, возглавит «Ростов» после ухода Валерия Карпина. Об этом сообщается в телеграм-канале «РБ Спорт» и Eurostavka.

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По информации источников, помогать Семину будут Юрий Батуренко и Виталий Кафанов. Сегодня, 4 августа президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб уже выбрал нового тренера и огласит свой выбор в ближайшие дни.

Карпин покинул «Ростов» 2 августа, так как 26 июля РФС назначило его новым главным тренером сборной России. На этом посту он сменил Станислава Черчесова. Главная задача Карпина – подготовка национальной команды к чемпионату мира-2022 в Катаре.

52-летний специалист возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года. Прошедший год ростовская команда закончила выступление на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ. Среди бывших тренеров «Ростова» – Миодраг Божович (2012 – 2014), Игорь Гамула (2014), Курбан Бердыев (2014 – 2016).