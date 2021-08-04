Семин провел первое знакомство с составом «Ростова»

«Для меня это большая честь - работать в "Ростове". Это футбольный город. Я вас всех хорошо знаю. Самое главное - здесь есть болельщики, которые очень любят футбол - они должны быть нами довольны. С каждым из вас мы поговорим - я вас послушаю, вы меня послушаете. Ну и начнем работу», - сказал тренер на встрече.