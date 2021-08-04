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Семин провел первое знакомство с составом ФК «Ростов»

ТК «Звезда»иещё 2
1 час назад

Тренер Юрий Семин провел первое знакомство с составом футбольного клуба «Ростов». Видео с встречи было опубликовано в Instagram клуба. По словам Семина, тренировать «ростовчан» - большая честь для специалиста.

Семин провел первое знакомство с составом «Ростова»
Фото: InstagramInstagram

«Для меня это большая честь - работать в "Ростове". Это футбольный город. Я вас всех хорошо знаю. Самое главное - здесь есть болельщики, которые очень любят футбол - они должны быть нами довольны. С каждым из вас мы поговорим - я вас послушаю, вы меня послушаете. Ну и начнем работу», - сказал тренер на встрече.

Семин возглавил команду после того, как бывший тренер ростовчан Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России. Контракт со специалистом пока заключен на два сезона.

Футбол,Валерий Карпин,Юрий Семин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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