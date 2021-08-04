Семина представили игрокам «Ростова» в присутствии Карпина

Юрий Семин 4 августа официально возглавил «Ростов». С 74-летним специалистом подписали контракт на два года.

В этот же день Семин был представлен игрокам клуба из Ростова-на-Дону в качестве нового главного тренера.

На встрече на клубной базе присутствовал уже бывший главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

Карпин был одет в футболку с эмблемой «Ростова». Семин пришел в повседневной одежде. Новый тренер обратился к игрокам с приветствием.