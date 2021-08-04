Семин высказался о своем назначении в "Ростов"

"Задачи нужно ставить всегда – и себе, и игрокам. Одна из них – футболисты должны расти, становиться лучше. Команда у "Ростова" очень молодая. А чтобы развиваться, игроки должны занимать как можно более высокие места – одно взаимосвязано с другим. Меня и губернатор принял, высказал свои пожелания. Мы поняли друг друга. Начинаем работать!" – приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".