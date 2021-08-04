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«Спартак» проиграл «Бенфике» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Lenta.ru
1 час назад

Московский «Спартак» проиграл лиссабонской «Бенфике» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Спартак» проиграл «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч прошел в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. На 50-й минуте голом отличился полузащитник Рафа Силва. На 73-й минуте преимущество команды увеличил защитник Жилберто Жуниор.

Ответный матч пройдет в Португалии 10 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадет в групповой этап Лиги Европы.

24 мая «Спартак» назначил новым главным тренером бывшего наставника «Бенфики» Руя Виторию. Соглашение с португальцем рассчитано на два года.

«Спартак» в завершившемся сезоне занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Победителем РПЛ стал петербургский «Зенит», напрямую попавший в групповой раунд главного европейского турнира.

Футбол,Рафа Силва,Зенит,Спартак,
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