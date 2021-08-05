«Не мужской поступок»: Федун осудил уход Попова из «Спартака»

Спортивный директор московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Попов заявил, что уходит со своего поста. По его словам, он недоволен отношением к своей работе в клубе, и тем, что на сбор команды продолжает влиять бывший тренер Доменико Тедеско . Владелец клуба Леонид Федун осудил поступок Попова, заявив, что тот «бежал после поражения».

«Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать. К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, Бог с ним», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».