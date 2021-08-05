«Не хочу быть терпилой»: спортивный директор «Спартака» объявил об отставке

«Но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен». Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том, что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой», - подчеркнул спортивный директор клуба.