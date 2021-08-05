«Не хочу быть терпилой»: спортивный директор «Спартака» объявил об отставке

Спортивный директор футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Попов заявил, что намерен написать заявление об увольнении из-за разногласий в трансферной политике и публичных унижений со стороны жены владельца клуба. Об этом Попов рассказал «Спорт-Экспрессу».
По словам Попова, последней каплей для него стала ситуация с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем.
«У нас была задача — найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Copa America за 10 миллионов евро», - пояснил он.
Однако владелец клуба Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно и отказал в сделке.
«Но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен». Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том, что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой», - подчеркнул спортивный директор клуба.
Еще одной причиной своей отставки он назвал публичные унижения со стороны супруги владельца клуба.
«Не могу мириться с откровенным недоверием к своей работе, уважаю себя, и единственное, что мне в таких условиях остается сделать, — это уйти», - констатировал он.
В свою очередь Леонид Федун заявил, что это не первая подобная ситуация с Дмитрием Поповым.
«Это не мужской поступок — бежать после поражений»,- заметил он.
Ранее «Спартак» проиграл «Бенефике» в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, которая проходила в Москве, закончилась со счетом 2:0.