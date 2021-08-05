«Может, дать ей свисток?»: за что Зарему Салихову не любят знатоки футбола

Спортивный директор футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Попов заявил о намерении уйти в отставку из-за разногласий с руководством в трансферной политике и постоянных публичных унижениях со стороны Заремы Салиховой, супруги владельца клуба Леонида Федуна. Как он рассказал «Спорт-Экспрессу», Федун обещал решить этот вопрос, но ничего не изменилось.

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Отметим, что Салихова ведет собственный Telegram-канал Zarema, в котором высказывается по поводу спорта, футбола и критикует стиль работы тренеров.

Данный канал вызывал недовольство Попова, который даже заводил свой, для того, чтобы отвечать в нем на критику Салиховой. Не оценили Telegram-канала Заремы и в совете директоров «Спартака». По их словам, она не раз делала заявления, «затрагивающие деловую репутацию клуба». В один момент в совете сообщили, что Салихова «по собственному желанию» покидает состав руководства.

«Слова госпожи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК «Спартак-Москва», – цитирует Sports.ru заявление, сделанное еще в июне.

За активное участие в футбольной жизни Салихову критикуют достаточно часто. Так, ее осудил бывший футболист Андрей Качельскис. Тогда он обратил внимание на то, что Зарема пытается участвовать в работе тренеров.

«Кого ставить, кого нет, что делать. Может, ей дать свисток – и пускай проводит тренировочный процесс, чтобы потом отвечала за результат. Проще простого сказать: «Этого поменять, этого убрать». Ладно еще, если б человек поиграл в футбол, имел к нему хоть какое-то отношение», – сказал он в разговоре с журналисткой «Спорт-Экспресс».