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Олимпиада-2020

"Спартак" принял отставку спортивного директора Дмитрия Попова

ТАСС
23 минуты назад

Руководство футбольного клуба "Спартак" приняло заявление об отставке со стороны спортивного директора Дмитрия Попова. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин.

"Спартак" принял отставку спортивного директора Попова
Фото:  Пресс-служба "Спартака" Пресс-служба "Спартака"

"Спартак" 4 августа дома проиграл португальской "Бенфике" со счетом 0:2 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. После финального свистка газета "Спорт-Экспресс" опубликовала заявление Попова о том, что он покинет пост спортивного директора. В тот же день генеральный директор клуба Евгений Мележиков заявил журналистам, что готов подписать его заявление об увольнении.

"Дмитрий Попов ушел, он подписал документы об увольнении", - заявил Кулемин.

Попов был назначен спортивным директором "Спартака" в ноябре 2020 года. Ранее он занимал эту должность с 2008 по 2016 год. В качестве игрока он выступал за "Спартак" с 1989 по 1993 год.

Футбол,Евгений Мележиков,Дмитрий Попов,Спартак,
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