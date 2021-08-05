"Спартак" принял отставку спортивного директора Попова

Руководство футбольного клуба "Спартак" приняло заявление об отставке со стороны спортивного директора Дмитрия Попова. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин.
"Спартак" 4 августа дома проиграл португальской "Бенфике" со счетом 0:2 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. После финального свистка газета "Спорт-Экспресс" опубликовала заявление Попова о том, что он покинет пост спортивного директора. В тот же день генеральный директор клуба Евгений Мележиков заявил журналистам, что готов подписать его заявление об увольнении.
"Дмитрий Попов ушел, он подписал документы об увольнении", - заявил Кулемин.
Попов был назначен спортивным директором "Спартака" в ноябре 2020 года. Ранее он занимал эту должность с 2008 по 2016 год. В качестве игрока он выступал за "Спартак" с 1989 по 1993 год.