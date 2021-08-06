Сандро Шварц: Макаров может получить игровое время уже в матче с ЦСКА

«Пока не могу официально подтвердить переход Макарова. Ждём окончательного завершения сделки. Последние шаги остались. Это квалифицированный игрок. Надеюсь, что он скоро присоединится к команде. Как только официальное подтверждение будет, примем решение – будет ли он задействован против ЦСКА. Но могу сказать, что он в хорошей физической форме. Если всё сделаем, то против ЦСКА он может получить игровое время», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.