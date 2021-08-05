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СМИ: Месси ближе к уходу из "Барселоны" чем когда-либо ранее

Газета.Ruиещё 30
14 часов назад

Переговоры между "Барселоной" и нападающим Лионелем Месси по новому контракту достигли точки невозврата. Об этом сообщает каталонская радиостанция RAC1. Ситуация с контрактом Месси и "Барселоны" кардинально поменялась за последние часы. Сообщается, что Месси ближе к уходу из "Барселоны" чем когда-либо ранее. Аргентинец недоволен текущим составом команды. Обо всем этом он в среду сообщил руководству "Барселоны", прилетев в Испанию. Прошлое соглашение Месси с "Барселоной" истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач. В чемпионате Испании сезона-2020/2021 "Барселона" в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место. Чемпионом Ла Лиги стал мадридский "Атлетико". Ранее голкипер национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о своем отношении к партнеру по сборной Лионелю Месси.

СМИ: Месси ближе к уходу из "Барселоны" чем когда-либо ранее
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Новости Примеры,Лионель Месси,
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