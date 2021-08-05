Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Месси может перейти в «ПСЖ»

Евро-футбол.Руиещё 3
36 минут назад

Французская пресса надеется, что Лионель Месси присоединится к составу «Пари Сен-Жермена» перед началом сезона 2021/2022.

Месси может перейти в «ПСЖ»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Будущее Лионеля Месси после его официального ухода из состава «сине-гранатовых» стало темой номер один в футбольном медиапространстве. Не осталось вдали от ситуации и издание RMC. По его сведениям, 34-летний аргентинец имеет высокие шансы оказаться трудоустроенным на «Парк де Пренс».

Стоит напомнить, что в течение прошлого сезона Лионеля Месси неоднократно связывали с вероятным появлением в рядах парижского гранда. Его даже публиковали на обложке издания France Football в форме «ПСЖ». Но в последнее время интерес «принцев» к игроку стал заметно слабее.

Вместе с «Барсой» Лео выиграл десять титулов чемпиона Испании, четырежды становился триумфатором Лиги чемпионов и шесть раз признавался лучшим игроком мира.

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители