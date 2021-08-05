Касаткина отреагировала на уход Месси из «Барселоны»

Российская теннисистка Дарья Касаткина в своём «инстаграме» отреагировала на уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из испанской «Барселоны».

«Моё сердце разбито», — написала спортсменка, репостнув публикацию об уходе футболиста с официальной страницы клуба к себе в сториз.

Напомним, сегодня, 5 августа, «Барселона» объявила об уходе Месси. Как сообщает сайт каталонцев, 34-летний аргентинец не останется в команде, несмотря на договорённость о продлении контракта. Подписать новое соглашение стороны не смогут из-за экономических правил и ограничений Примеры.