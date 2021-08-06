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Олимпиада-2020

Карпин: Марио Фернандес готов играть за сборную России по футболу

ТАССиещё 24
22 минуты назад

Защитник ЦСКА Марио Фернандес готов выступать за сборную России по футболу. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин, слова которого приводит пресс-служба сборной.

Карпин раскрыл будущее Фернандеса в сборной
Фото: ТАССТАСС

5 августа портал "Чемпионат" сообщал, что Фернандес отказался от вызова в сборную на ближайшие матчи.

"Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону, в этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную", - сказал Карпин.

Фернандесу 30 лет, он провел 32 матча в составе сборной России. Родившийся в Бразилии Фернандес получил российское гражданство в 2016 году. Он дебютировал за сборную России 7 октября 2017 года в товарищеском матче против команды Южной Кореи (4:2). Играл за команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году.

Марио Фернандес отказался от вызова в сборную России

1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября - в гостях со сборной Кипра, 7 сентября - на своем поле со сборной Мальты.
Футбол,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,ЦСКА,
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