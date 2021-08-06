Карпин раскрыл будущее Фернандеса в сборной

Защитник ЦСКА Марио Фернандес готов выступать за сборную России по футболу. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин, слова которого приводит пресс-служба сборной.
5 августа портал "Чемпионат" сообщал, что Фернандес отказался от вызова в сборную на ближайшие матчи.
"Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону, в этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную", - сказал Карпин.
Фернандесу 30 лет, он провел 32 матча в составе сборной России. Родившийся в Бразилии Фернандес получил российское гражданство в 2016 году. Он дебютировал за сборную России 7 октября 2017 года в товарищеском матче против команды Южной Кореи (4:2). Играл за команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году.