"Зенит" или "ПСЖ": где продолжит карьеру Месси

Не успела «Барселона» объявить об уходе Лионеля Месси, как мировые клубы уже выстроились в очередь за 34-летним аргентинцем.

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По информации испанских СМИ, Лео Месси с высокой долей вероятности может оказаться в «Пари Сен-Жермен». В течение всего прошлого сезона то и дело возникали слухи о вероятном переходе аргентинского нападающего в «ПСЖ». Его даже публиковали на обложке издания France Football в форме парижского клуба.

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«Клуб «ПСЖ» был очень уверен в себе и очень хотел Месси. Они предложили ему все, что можно было купить за деньги», - заявлял журналист Марсело Бехлер.

Однако три недели назад появилась информация, что клуб отказался от подписания аргентинца. Тогда переговоры Месси с «Барселоной» были в разгаре, но сейчас, когда каталонцы не смогли найти денег на новый контракт, интерес парижского клуба к Месси может вспыхнуть с новой силой.

Еще один вариант развития событий – переход Месси в «Манчестер Сити». Об интересе владельцев клуба к аргентинскому нападающему стало известно еще прошлым летом. К тому же, клуб тренирует Хосеп Гвардиола, хорошо знакомый Месси по «Барселоне».

Экс-футболист Александр Мостовой считает, что «Ман Сити» станет идеальным вариантом продолжения карьеры для Месси.

«Если размышлять, то по всем показателям он после «Барселоны» окажется в «Манчестер Сити»: и по деньгам, и по дружбе с Гвардиолой – только там», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Однако, по информации Diario Sport, «Сити» в настоящее время сосредоточен на трансферах Джека Грилиша и Харри Кейна и не будет отвлекаться на аргентинца.

Об интересе к Месси заявил и российский футбольный клуб «Зенит». Сразу после объявления об уходе аргентинца из «Барсы» в твиттере петербуржцев появилось сообщение: «Санкт-Петербург лучше Парижа и Манчестера, Лео».