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Российская теннисистка Касаткина отреагировала на уход Месси из «Барселоны»

Елена Прошина
1 час назад

Дарья Касаткина в своем «инстаграме» отреагировала на уход из испанской «Барселоны» нападающего Лионеля Месси.

Российская теннисистка Касаткина отреагировала на уход Месси из «Барселоны»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моё сердце разбито», — написала спортсменка, репостнув публикацию об уходе футболиста с официальной страницы клуба к себе в сториз.

5 августа 2021 года «ФК Барселона» объявила об уходе Леонеля Месси. 34-летний аргентинец решил не оставаться в команде, несмотря на договоренности о продлении контракта.

Прошлый контракт аргентинского футболиста с «ФК Барселона» истек в конце июля. Лионель защищал цвета каталонцев на протяжении всей своей карьеры. В минувшем сезоне нападающий Барселоны провел 35 матчей в испанской лиге, футболист отличился 30 голами (три гола были забиты с помощью пенальти), также Месси отдал девять результативных передач.

Футбол,Теннис,Дарья Касаткина,Лионель Месси,
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