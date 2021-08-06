Стало известно о переговорах Месси с ПСЖ

В течение последних нескольких часов футболист Лионель Месси ведет переговоры с французским клубом «Пари Сен-Жермен», написал журналист Мохамед Бухафси в своем Twitter.

Фото: Amanda Perobelli / Reuters Amanda Perobelli / Reuters

Бухафси стало известно, что ПСЖ серьезно рассматривает возможность принятия соглашения с аргентинцем. Отмечается, что французский клуб пытается найти решение, которое удовлетворит интересы обеих сторон.

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси. Футболист выступал за команду на протяжении всей карьеры начиная с 2003 года. Новый договор с Месси не подписали из-за «финансовых и структурных причин», а также в связи с регламентом испанской лиги.