«Барселона» отказалась от Лионеля Месси из-за правил Ла Лиги

Главная звезда и капитан футбольной команды «Барселона» Лионель Месси не станет продлевать контракт с клубом, об этом говорится на официальном сайте команды.

Истекший контракт

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Предыдущий контракт шестикратного обладателя «Золотого мяча» с сине-гранатовыми закончился 30 июня. Около месяца спортсмен находился в статусе свободного агента.

Футболист хотел и дальше продолжить работу в клубе, однако возникли препятствия. Оказалось, что из-за финансовых правил чемпионата Испании 34-летний игрок не сможет заключить новое соглашение с «Барселоной».

Финансовые проблемы

Ситуация, в которой оказались Месси и футбольная команда, продиктована финансовыми проблемами клуба и строгостью руководства Ла Лиги как организатора чемпионата Испании. Регламент состязания предусматривает введение потолка заработных плат футболистов. Согласно правилам, объем расходов должен зависеть от заработков клуба.

В сезоне 2019/2020 «Барселона» выделяла на оплату труда футболистов 671 миллион евро. Чтобы вписаться в обозначенный турниром потолок зарплат, администрации клуба предстоит сократить эти траты до 383 миллионов евро. На данный момент ФК тратит на заработную плату спортсменов 110 процентов от своего дохода. Из-за этого он не может регистрировать новых игроков.

Футбольная команда предпринимала попытки решить ситуацию. Летом она попыталась продать семь игроков в возрасте от 21 до 24 лет. Купили только троих из них. Так, левый защитник Хуниор Фирпо начал играть в английском «Лидсе», полузащитник Карлес Аленья перешел в испанский «Хетафе», а центральный защитник Жан-Клер Тодибо стал игроком французской «Ниццы».

«Барселона», согласно сайту Transfermarkt, должна получить от этого прибыль 28,5 миллиона евро. Руководство экономит финансы и на зарплаты, которые нельзя сравнить с годовым доходом Месси, который по оценкам Forbes, равен 82 миллионам евро.

Два десятка лет в «Барселоне»

21 год провел Лионель Месси в системе «Барселоны»

Месси попал в систему «Барселоны» 21 год назад, за основную команду он дебютировал в 2003 году. Несмотря на то, что футболист был одним из самых преданных клубу игроков современности, летом 2020 года он заявил, что хочет уйти. Это произошло после того, как «Барселона» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов проиграла «Баварии» со счетом 2:8.

В качестве мест продолжения карьеры аргентинца эксперты называли французский ПСЖ и английский «Манчестер Сити». Московский «Спартак» пригласил аргентинского нападающего присоединиться к команде.