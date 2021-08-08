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Карпин заявил, что подумал об уходе из "Ростова" после первой игры в РПЛ

ТАССиещё 2
41 минуту назад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин задумался об уходе с аналогичного поста в "Ростове" после первой игры Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Карпин заявил журналистам.

Карпин: уход из "Ростова" - это мое решение
Фото: ТАССТАСС

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля. Сообщалось, что он будет совмещать работу в "Ростове" и национальной команде до конца года. В первом матче нового сезона РПЛ "Ростов" 23 июля дома проиграл московскому "Динамо" (0:2), во втором туре 1 августа на своем поле уступил санкт-петербургскому "Зениту" (2:4). 2 августа "Ростов" объявил об уходе Карпина, его сменил Юрий Семин.

"С [Станиславом] Черчесовым (бывший главный тренер сборной - прим. ТАСС) не общался, общался с [Леонидом] Слуцким, с которым обсудили сложности работы при совмещении. Стало ли после ухода проще? Да, физически", - сказал Карпин.

"В большей степени уход из "Ростова" - это мое решение. Оно сложилось после первой игры, мы начали разговаривать об этом. Никто никого не просил остаться, появилась идея, ее нужно обдумать, а потом уже принять решение", - добавил Карпин.

После двух туров "Ростов" занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ. В третьем туре ростовчане 8 августа сыграют на выезде с "Химками".
Футбол,Валерий Карпин,Юрий Семин,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Зенит,ИТАР-ТАСС,
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