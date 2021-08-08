Карпин: уход из "Ростова" - это мое решение

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин задумался об уходе с аналогичного поста в "Ростове" после первой игры Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Карпин заявил журналистам.

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля. Сообщалось, что он будет совмещать работу в "Ростове" и национальной команде до конца года. В первом матче нового сезона РПЛ "Ростов" 23 июля дома проиграл московскому "Динамо" (0:2), во втором туре 1 августа на своем поле уступил санкт-петербургскому "Зениту" (2:4). 2 августа "Ростов" объявил об уходе Карпина, его сменил Юрий Семин.