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Эксперты назвали новый клуб Лионеля Месси

Чемпионат.comиещё 1
51 минуту назад

Вчера «Барселона» выступила с заявлением о том, что Лионель Месси покинет команду. Легендарный аргентинец и клуб договорились о контракте, но не могут его заключить из-за экономических ограничений. Букмекеры принимают ставки на новый клуб Месси.

Эксперты назвали новый клуб Лионеля Месси
Фото: ReutersReuters

По оценке экспертов, фаворит — «ПСЖ». Поставить на французскую команду можно с коэффициентом 2.50. В Париже уже выступают Киллиан Мбаппе, Неймар и Серхио Рамос, приход Месси мог бы сделать парижан самой звёздной командой мира с большим отрывом. За 3.00 можно сделать ставку на то, что «Барселона» всё же сможет каким-то образом удержать Месси. Шансы того, что Лионель воссоединится с Пепом Гвардиолой в «Манчестер Сити», оценивают коэффициентом 6.00.

Поставить на то, что аргентинец перейдёт в один из клубов МЛС, можно с коэффициентом 12.00. За 15.00 можно сделать ставку на то, что Месси продолжит карьеру в «Интере», а за 19.00 принимают ставки на «МЮ» и родной клуб Лионеля «Ньюэлз Олд Бойз».

Футбол,Лионель Месси,
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