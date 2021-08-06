Эксперты назвали новый клуб Лионеля Месси

Вчера «Барселона» выступила с заявлением о том, что Лионель Месси покинет команду. Легендарный аргентинец и клуб договорились о контракте, но не могут его заключить из-за экономических ограничений. Букмекеры принимают ставки на новый клуб Месси.

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По оценке экспертов, фаворит — «ПСЖ». Поставить на французскую команду можно с коэффициентом 2.50. В Париже уже выступают Киллиан Мбаппе, Неймар и Серхио Рамос, приход Месси мог бы сделать парижан самой звёздной командой мира с большим отрывом. За 3.00 можно сделать ставку на то, что «Барселона» всё же сможет каким-то образом удержать Месси. Шансы того, что Лионель воссоединится с Пепом Гвардиолой в «Манчестер Сити», оценивают коэффициентом 6.00.