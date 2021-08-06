Футболист «Локомотива» забил дальним ударом и спас команду от поражения

Московский «Локомотив» ушел от поражения в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» благодаря голу в исполнении Виталия Лисаковича. Видео доступно в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В добавленное к первому тайму время москвичи нарушили правила в своей штрафной. Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов за нарушение получил вторую желтую карточку и покинул поле. Пенальти в ворота железнодорожников реализовал Олег Иванов.

На второй тайм футболисты «Локомотива» вышли играть в меньшинстве. Однако им удалось сравнять счет: на 73-й минуте матча форвард команды Лисакович поразил ворота «Уфы» дальним ударом. Гол спас его команду от поражения.