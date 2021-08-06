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Футболист «Локомотива» забил дальним ударом и спас команду от поражения

Lenta.ru
42 минуты назад

Московский «Локомотив» ушел от поражения в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» благодаря голу в исполнении Виталия Лисаковича. Видео доступно в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

Футболист «Локомотива» забил дальним ударом и спас команду от поражения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В добавленное к первому тайму время москвичи нарушили правила в своей штрафной. Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов за нарушение получил вторую желтую карточку и покинул поле. Пенальти в ворота железнодорожников реализовал Олег Иванов.

На второй тайм футболисты «Локомотива» вышли играть в меньшинстве. Однако им удалось сравнять счет: на 73-й минуте матча форвард команды Лисакович поразил ворота «Уфы» дальним ударом. Гол спас его команду от поражения.

Лисакович выступает за москвичей с лета 2020-го. Ранее форвард также привлекается к играм за сборную Белоруссии.

Футбол,Виталий Лисакович,Дмитрий Баринов,Олег Иванов,Локомотив,
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