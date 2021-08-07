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Олимпиада-2020

Экс-игрок "Рубина" возглавит сборную Украины

Газета.Ruиещё 1
45 минут назад

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подпишет контракт с Сергеем Ребровым в качестве главного тренера сборной Украины на два года, информирует Sport.ua. Украинец будет тренером сборной в отборе на чемпионат мира - 2022 и чемпионат Европы - 2024. Соглашение может быть продлено еще на год после итогов отбора на Евро.

Экс-игрок "Рубина" возглавит сборную Украины
Фото: ReutersReuters

47-летний наставник уладил все вопросы со своим нынешним клубом - "Аль-Айном" из ОАЭ, которые препятствовали назначению в сборную.

9 августа на исполкоме УАФ Реброва представят новым главным тренером национальной команды. Ребров играл за казанский "Рубин" в 2008—2009 годах, в составе клуба из Татарстана стал чемпионом России. Ранее сообщалось, что бывший наставник петербургского "Зенита" Мирча Луческу является фаворитом на пост тренера сборной Украины.

1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. На чемпионате Европы — 2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Англии со счетом 0:4.

Футбол,Мирча Луческу,Андрей Шевченко,Сергей Ребров,Зенит,
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