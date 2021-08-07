«Каждый игрок на счету». чего ждать от фаворита РПЛ

7 августа в Санкт-Петербурге состоится матч 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» - Winline дерби. Петербуржцы теряют игроков, но пока не теряют очки, а краснодарцы неплохо укрепились перед этой встречей. Кто победит? Сделай ставку на эту игру совершенно бесплатно. Просто зарегистрируйся в приложении Winline и получи 1000 рублей на первую ставку.
Матч 3-го тура РПЛ «Зенит» - «Краснодар» начнется в 17:00 мск 7 августа. Прямую видеотрансляцию этого противостояния можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Матч «Зенита» и «Краснодара» центральный в 3-м туре РПЛ - это Winline дерби. И петербуржцы в нем - фавориты. В конце концов, на счету «Зенита» 6 очков, а «Краснодар» уже успел проиграть «Химкам». Сделать ставку на победу команды Сергея Семака в букмекерской компании Winline можно с коэффициентом 1.47, это примерно 67% вероятности. Шансы краснодарцев оценивают коэффициентом 6.60 (14%), а ничья идет за 5.00 (19%).
Аналитики ждут результативной встречи: поставить на то, что в матче «Зенит» - «Краснодар» будет минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.50, а на то, что команды не доберутся до этой отметки, принимают ставки за 2.54. На то, что обе команды смогут забить, дают коэффициент 1.70, а на то, что хотя бы одна команда не сможет забить, предлагают коэффициент 2.16.
Сделать ставку на матча«Зенит» - «Краснодар» можно, не рискуя своими деньгами, получив 1000 рублей от Winline.
Старт нового сезона для «Зенита» прошел довольно буднично. Победы над «Химками» и «Ростовом» принесли команде Сергея Семака 6 очков. Той обоймы, которая есть у тренера, хватает, чтобы успешно войти в сезон РПЛ. Но для еврокубков этого явно будет недостаточно, да и в чемпионате будет непросто, когда накопится усталость. И Семак на это постоянно намекает.
«Игру строим, исходя из того, кто лучше готов и может сыграть в матче. Малком на Олимпиаде, Дриусси уехал, Оздоев получил травму. Так что на данный момент лишились троих игроков основы в обойме. Но будем думать, как играть исходя из наших возможностей», - заявил тренер на пресс-конференции перед матчем.
Стоит добавить, что под вопросом выступление в матче Ярослава Ракицкого, который продолжает восстанавливаться после травмы. Ну и пока не завершена сага с возможным трансфером Сердара Азмуна. А новичков в Санкт-Петербурге пока нет.
У «Краснодара» перестройка в разгаре. Виктор Гончаренко активно перестраивает команду, а руководство не жалеет денег на усиление. Так, из «Локомотива» перешел польский полузащитник Гжегош Крыховяк. Это приобретение явно добавит южанам порядка в центре поля. Потому что в первых двух матчах порядка и дисциплины команде Виктора Гончаренко явно не хватало. И если в матче с «Уралом» потенциала атакующей линии хватило даже для крупной победы, то встреча с «Химками» показала: работы у белорусского специалиста непочатый край. В первую очередь это касается игры в обороне.
Конечно, «Зенит», несмотря на все кадровые проблемы, - фаворит предстоящей встречи. Петербуржцы играют дома, пусть зрителей будет и немного, обладают поставленной игрой и более качественным составом. «Краснодар» же пока страдает от провалов в обороне, которыми хозяева наверняка воспользуются. Поставить на победу действующего чемпиона России у букмекера Winline можно за 1.47.
А вот голы в этом матче ждать обязательно нужно. Краснодарцы играют в хороший, зрелищный футбол, но с жуткими провалами в обороне. При этом защита «Зенита» тоже не эталон надёжности, а еще под вопросом появление Ярослава Ракицкого. Так что голы здесь будут точно. Ставка на то, что в матче будет минимум 3 гола, идет за 1.50. На то, что обе команды смогут забить, предлагают коэффициент 1.70.
Есть резон поставить на гол Сердара Азмуна. Моменты у иранца наверняка будут, он в отличной форме. Кроме того, нападающий хотел бы уехать в один из топовых европейских чемпионатов, интерес к нему есть. Встреча против «Краснодара» - отличная возможность показать товар лицом. Тем более, что команда Гончаренко объективно плохо играет в обороне в этом чемпионате. Вероятность того, что Азмун забьет, аналитики БК Winline оценили коэффициентом 1.91. Кроме того, неплохой коэффициент 1.92 дают на гол Артема Дзюбы. Ни для кого не секрет, что эта пара забивает львиную долю голов петербургского клуба.