«Каждый игрок на счету». чего ждать от фаворита РПЛ

7 августа в Санкт-Петербурге состоится матч 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» - Winline дерби. Петербуржцы теряют игроков, но пока не теряют очки, а краснодарцы неплохо укрепились перед этой встречей. Кто победит? Сделай ставку на эту игру совершенно бесплатно. Просто зарегистрируйся в приложении Winline и получи 1000 рублей на первую ставку.

Фото: Winline Winline

Где смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ «Зенит» - «Краснодар»

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Матч 3-го тура РПЛ «Зенит» - «Краснодар» начнется в 17:00 мск 7 августа. Прямую видеотрансляцию этого противостояния можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Команда Семака - фаворит даже без Малкома и Ракицкого

Матч «Зенита» и «Краснодара» центральный в 3-м туре РПЛ - это Winline дерби. И петербуржцы в нем - фавориты. В конце концов, на счету «Зенита» 6 очков, а «Краснодар» уже успел проиграть «Химкам». Сделать ставку на победу команды Сергея Семака в букмекерской компании Winline можно с коэффициентом 1.47, это примерно 67% вероятности. Шансы краснодарцев оценивают коэффициентом 6.60 (14%), а ничья идет за 5.00 (19%).

Аналитики ждут результативной встречи: поставить на то, что в матче «Зенит» - «Краснодар» будет минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.50, а на то, что команды не доберутся до этой отметки, принимают ставки за 2.54. На то, что обе команды смогут забить, дают коэффициент 1.70, а на то, что хотя бы одна команда не сможет забить, предлагают коэффициент 2.16.

Гончаренко получил усиление, но оно вряд ли погасит пожар в защите

Старт нового сезона для «Зенита» прошел довольно буднично. Победы над «Химками» и «Ростовом» принесли команде Сергея Семака 6 очков. Той обоймы, которая есть у тренера, хватает, чтобы успешно войти в сезон РПЛ. Но для еврокубков этого явно будет недостаточно, да и в чемпионате будет непросто, когда накопится усталость. И Семак на это постоянно намекает.

«Игру строим, исходя из того, кто лучше готов и может сыграть в матче. Малком на Олимпиаде, Дриусси уехал, Оздоев получил травму. Так что на данный момент лишились троих игроков основы в обойме. Но будем думать, как играть исходя из наших возможностей», - заявил тренер на пресс-конференции перед матчем.

Стоит добавить, что под вопросом выступление в матче Ярослава Ракицкого, который продолжает восстанавливаться после травмы. Ну и пока не завершена сага с возможным трансфером Сердара Азмуна. А новичков в Санкт-Петербурге пока нет.

У «Краснодара» перестройка в разгаре. Виктор Гончаренко активно перестраивает команду, а руководство не жалеет денег на усиление. Так, из «Локомотива» перешел польский полузащитник Гжегош Крыховяк. Это приобретение явно добавит южанам порядка в центре поля. Потому что в первых двух матчах порядка и дисциплины команде Виктора Гончаренко явно не хватало. И если в матче с «Уралом» потенциала атакующей линии хватило даже для крупной победы, то встреча с «Химками» показала: работы у белорусского специалиста непочатый край. В первую очередь это касается игры в обороне.

На что ставить в матче РПЛ «Зенит» - «Краснодар»?

Конечно, «Зенит», несмотря на все кадровые проблемы, - фаворит предстоящей встречи. Петербуржцы играют дома, пусть зрителей будет и немного, обладают поставленной игрой и более качественным составом. «Краснодар» же пока страдает от провалов в обороне, которыми хозяева наверняка воспользуются. Поставить на победу действующего чемпиона России у букмекера Winline можно за 1.47.

А вот голы в этом матче ждать обязательно нужно. Краснодарцы играют в хороший, зрелищный футбол, но с жуткими провалами в обороне. При этом защита «Зенита» тоже не эталон надёжности, а еще под вопросом появление Ярослава Ракицкого. Так что голы здесь будут точно. Ставка на то, что в матче будет минимум 3 гола, идет за 1.50. На то, что обе команды смогут забить, предлагают коэффициент 1.70.