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«Рубин» подписал контракт с футболистом сборной Туниса

RT на русскомиещё 5
1 час назад

Защитник сборной Туниса по футболу Монтассар Тальби перешёл из итальянского «Беневенто» в казанский футбольный клуб «Рубин».

«Рубин» подписал защитника «Беневенто»
Фото: © AFP© AFP

Как сообщается на сайте коллектива из столицы Татарстана, соглашение с 23-летним игроком рассчитано на четыре сезона.

Защитник перешёл в «Беневенто» из турецкого «Ризепспора» летом этого года. В прошлом сезоне он сыграл 23 матча и забил один мяч. Он также с 2021 года вызывается в сборную Туниса, за которую уже провёл четыре игры.

Ранее тренер казанцев Леонид Слуцкий раскритиковал качество газона домашнего стадиона «Рубина».

Футбол,Леонид Слуцкий,ФК "Рубин",
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