«Рубин» подписал защитника «Беневенто»

Как сообщается на сайте коллектива из столицы Татарстана, соглашение с 23-летним игроком рассчитано на четыре сезона.

Защитник перешёл в «Беневенто» из турецкого «Ризепспора» летом этого года. В прошлом сезоне он сыграл 23 матча и забил один мяч. Он также с 2021 года вызывается в сборную Туниса, за которую уже провёл четыре игры.